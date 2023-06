Ce salariu are un grefier în România în 2023 Ce salariu are un grefier in Romania in 2023. Postul de grefier a devenit unul intens cautat de actualii studenți. Cat caștiga insa un grefier in Romania, in funcție de experiența? Pentru cei care nu știu, salariile grefierilor sunt reglementate de Legea nr. 153/2017, care prevede crestere salariale pana in 2022. Salariul unui grefier debutant, cu studii superioare porneste de la 3.950 de lei, in primele 6 luni de la angajare. Ce salariu are un grefier in Romania in 2023 De cealalta parte, pe acelasi post, o persoana cu studii medii va castiga ceva mai putin, un salariu de baza de 3.750 de lei.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

