Ce salariu are un director de bancă. Suma pe care o câștigă lunar Angajații din sistemul bancar sunt mai bine platiți decat și-ar fi imaginat oricine. Potrivit datelor oferite de companiile de recrutare, un director poate aunge sa incaseze chiar și 30.000 de euro lunar. Ce salariu are un director de banca In funcție de Banca la care lucreaza, un președinte de banca poate incasa lunar intre 20.000-40.000 de euro, cu tot cu bonusuri. Un vicepreședinte pe de alta parte are un salariu cuprins intre 20.000 – 40.000 euro. Un director de resurse umane pe de alta parte are un salariu de 4.000 – 8.000, pe cand un director de sucursala incaseaza lunar intre 2.000 – 4.000.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

