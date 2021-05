Ce salariu are un curier la Fan Courier. Cât câștigă lunar In perioada pandemiei, curierii sunt cei mai caștigați. Numarul coletelor livrate a crescut semnificativ, așa ca se cauta din ce in ce mai multe persoane pentru acest job. Ce salariu are insa un curier la Fan Courier. Mai multe locuri de munca au fost scoase la concurs de catre cunoscuta firma de curierat FAN Courier, pe mai multe site-uri de specialitate, atat in București cat și in țara și e de ințeles avand in vedere numarul mare de colete. Potrivit informațiilor oferite de site-ul undelucram.ro , salariile de la Fan Courier par a fi mulțumitoare. Pe langa sumele incasate lunar se ofera bonusuri… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

