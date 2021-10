Ce salariu are un angajat la Flanco cu tot cu bonuri și sporturi Angajații de la Flanco ajung sa caștige salarii destul de bune in funcție de postul vizat. Ce salariu are un angajat la Flanco cu tot cu bonuri și sporturi? Potrivit site-ului undelucram.ro , angajații Flanco primesc urmatoarele salarii: Ce salariu are un angajat la Flanco cu tot cu bonuri și sporturi asistent contabil – salariul net lunar pentru acest post este de 1.600 de lei; consultant vanzari – pe langa salariul net lunar de 2.800 de lei, acestuia i se mai pot adauga bonusuri lunare sau anuale; consultant vanzari electrice – pentru acest post, salariul net lunar oferit este de 1.380 de lei,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

