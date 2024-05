Stiri pe aceeasi tema

- Fișa de salariu a președintelui Franței a fost publicata pentru prima data de catre presa din Hexagon. Cuantumul veniturilor lunare ale președintelui Macron erau cunoscute, insa documentul care le atesta a fost ținut departe de ochii publicului pana acum, scrie Liberation, potrivit hotnews.ro .

- Aflat in Europa pentru prima data in ultimii cinci ani și intr-un context internațional complicat, președintele chinez Xi Jinping s-a intalnit, luni, la Paris cu Emmanuel Macron, președintele Franței, dar și cu presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Adevarata miza: instituirea unor ”reguli…

- Emblematica morișca de vant ce decora celebrul cabaret parizian Moulin Rouge, situat in renumitul cartier Pigalle, a suferit un incident neașteptat. Palele morișcii de vant care decoreaza cabaretul parizian Moulin Rouge, unul dintre cele mai faimoase simboluri din capitala Franței, s-au prabușit,…

- In ultimele zile tot mai discutata in societate este inițiativa președintelui Franței, Emmanuel Macron, de a deschide o misiune permanenta de aparare la Chișinau. Potrivit șeful statului francez, sarcina principala a acestei misiuni va fi organizarea instruirii militarilor moldoveni. De asemenea, Macron…

- Liderii extremei stingi și extremei drepte a Franței l-au condamnat pe președintele Emmanuel Macron pentru ca a admis trimiterea trupelor occidentale in Ucraina, in viitor, deși el a remarcat ca nu exista un consens intre aliați in aceasta problema. Relatarea o face BFMTV cu referire la Adevarul European.…

- Președintele Klaus Iohannis participa, luni, la Paris, la reuniunea de lucru privind sprijinul acordat Ucrainei. Intrunirea, la care vor lua parte și alți lideri aliați, are loc la solicitarea președintelui francez Emmanuel Macron. Reuniunea convocata președintele Franței vizeaza intensificarea eforturilor…

- Trupele de paza ale președintelui Franței, Emmanuel Macron, aproape ca au fost depașite la o expoziție agricola, iar fermierii l-au incolțit pe șeful statului, care a trebuit sa le dea socoteala oamenilor care i-au cerut demisia. Emmanuel Macron a trecut prin clipe de groaza, chiar la Paris ! A fost…