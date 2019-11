Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban, presedintele Klaus Iohannis si membrii Cabinetul au ajuns, luni seara, la Palatul Victoria, dupa ceremonia de depunere a juramantului investitura. Guvernul Ludovic Orban a fost investit in plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului cu un numar de 240 de…

- "Vedem cum Guvernul propus de domnii Iohannis si de Orban porneste cu stangul. Ne aflam in fata unei premiere, in sens negativ, prin faptul ca se cere Parlamentului votul de investitura pentru o echipa din care nu mai putin de trei ministri desemnati au fost respinsi la audierile din comisiile de…

- Salariul minim pe economie reprezinta una dintre temele principale de discuție ale tuturor partidelor politice.Subiectul a devenit unul de maxima importanța in contextul in care ne aflam in plina campanie electorala. Cu toate ca Executivul Dancila a picat, ministrul demis al Muncii a anuntat ca a pregatit…

- "Am decis ca salariul minim brut garantat in plata sa creasca de la 2.080 de lei la 2.262 de lei, si cu o singura exceptie, pentru cei care lucreaza in domeniu unde e nevoie de studii superioare si minim un an vechime sa creasca de la 2.350 la 2.620. Dar modificarea nu este aparuta peste noapte,…

- Deputatul USR Iulian Bulai publica presupusul salariu al sefei TVR, Doina Gradea, precizand ca acesta este mai mare decat cel al presedintelui Romaniei. In plus, politicianul o acuza pe aceasta ca si-a majorat in mod ilegal salariu, dar si ca si-a acordat diurne de deplasare in strainatate de doua ori…

- Anul școlar sa inceapa la 1 septembrie și sa se incheie pe 1 iunie, consilierea psihologica de calitate, bursele in funcție de salariul minim net pe economie sunt cateva dintre propunerile elevilor de la Consiliul Național al Elevilor pentru anul 2019-2020, potrivit Hotnews. ”Gestionarea defectuoasa…

- Motiunea de cenzura initiata de Opozitie, intitulata „Ca sa reconstruim Romania, Guvernul Dancila trebuie demis de urgenta!”, a fost citita in plenul reunit al Senatului si Camerei Deputatilor de...

- Acesta este anunțul așteptat de milioane de romani. Salariul minim pe economie este foarte aproape de a crește din nou. O spune ministrul Muncii, Marius Budai, care a stabilit un obiectiv clar ar Guvernului. Romanii sa aiba venituri cat mai apropiate de cele din Uniunea Europeana.Schimbari importante…