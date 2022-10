Ce salariu are, de fapt, o stewardesă la Wizz Air. Ce beneficii oferă angajatorul Ce salariu are, de fapt, o stewardesa la Wizz Air. Ce beneficii ofera angajatorul. Compania Wizz Air este una dintre cele mai mari din lume și multe persoane viseaza sa ajunga membri ai echipajului de zbor. In ceea ce privește insa salariile, pentru unii pot fi mari, pentru alții mici. Potrivit cancan.ro, un angajat de la Wizz Air are un salariu lunar mediu de 1.000 de euro. De cealalta parte,o stewardesa are un salariu de baza de 1.200 – 1.400 de euro lunar, la care se audauga și diurna de zbor, de 40 de euro pe zi. Angajații noi au o diruna de doar 30 de euro pe zi. Ce salariu are, de fapt,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

