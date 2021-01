Stiri pe aceeasi tema

- In plin divorț, Gabi Badalau a marturisit la o emisiune TV ca soția lui ii cere prea mulți bani pentru pensia alimentara a copiilor, suma pe care nu și-o permite din veniturile sale declarate. La auzirea acestui lucru, Claudia Patrașcanu a explodat.

- Gabi Badalau a ajuns la capatul rabdarii! Afaceristul a dezvaluit ce suma ii cere Claudia Patrașcanu ca sa ii dea divorțul. Potrivit acestuia, bruneta cere mult prea mult, iar copii nu au nevoie de atația bani.

- Scandalul dintre Gabi Badalau și Claudia Patrașanu nu pare sa se termine prea curand! Aflați in plin divorț, cei doi continua sa iși aduca acuzații grave de o parte și de celalta. Controversatul afacerist a susținut in aceasta seara la Xtra Night Show ca artista i-ar fi facut plangeri penale la DIICOT!…

- Cine a zis ca Gabi Badalau nu este romantic, ei bine, s-a inșelat amarnic! Afaceristul i-a pregatit o surpriza de zile mari Biancai Dragușanu, cum doar in filme mai vezi in zilele noastre! Cum a așteptat-o Gabi Badalau pe frumoasa vedeta in dormitor? Blonda fatala a showbiz-ului a publicat imaginile!

- Dupa ce in cadrul unei emisiuni TV, Claudia Patrașcanu a marturisit ca a cerut custodie exclusiva pentru cei doi baieți și a facut acuzații grave la adresa fostului soț, acum Gabi Badalau iși spune și partea lui de adevar. Afaceristul a avut o reacție publica neașteptata.

- Razboiul anului nu se mai termina! Gabi Badalau și Claudia Patrașcanu nu au ajuns la niciun numitor comun, astfel ca incat se lupta prin tribunale pentru cei doi copii pe care ii au. Iar acum, dupa ce artista a rabufnit pe internet și a dat detalii despre divorțul dintre ei, Gabi Badalau nu se lasa…

- Gabi Badalau și Claudia Patrașcanu s-au prezentat din nou la tribunal, joi, 10 decembrie, pentru procesul de divorț și custodia copiilor. Afaceristul a facut primele declarații și a marturisit ca timp de o luna nu și-a putut vedea copiii, iar in curand va face asta. „Pe mine nu ma intereseaza decat…

- Noi detalii ies la iveala din cel mai controversat divorț din lumea mondena! Claudia Patrașcanu a fost data afara din sala de judecata, in plin proces! Gabi Badalau, replica acida la adresa artistei! Afaceristul susține ca fosta soție nu-l lasa sa-și vada copiii! Ce se intampla in divorțul celor doi?