- ”cora continua sa dezvolte cel mai nou concept al sau, cora Urban, cu deschiderea a doua noi magazine in Bucuresti. Cele 5 magazine cora Urban deschise in Bucuresti din februarie 2020 pana acum consolideaza amprenta cora in Bucuresti si completeaza oferta deja existenta prin formatul de hypermarket”,…

- Cațiva profesori din Odesa s-au refugiat in București, unde au incropit o școala in numai o saptamana. Astfel, Colegiul „Mihai Viteazul” din Capitala gazduiește in clasele sale peste 200 de elevi ucraineni. Echipa revistei DOR a publicat un articol despre cum funcționeaza școala, care sunt resursele…

- Politistii de frontiera aradeni au descoperit la Punctul de Trecere a Frontierei de la Nadlac un TIR incarcat cu peste 22 de tone de tutun de narghilea pentru care nu existau documente de provenienta.

- Consilierii locali PNL din Sectorul 1 o acuza pe Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, ca le „blocheaza in mod abuziv” proiectele de hotarare, sustinand ca initiativele pe care le-au depus au adunat intarzieri totale de 600 de zile, fara sa fie luate in discuție.Presedintele PNL Sector 1, deputatul…

- Antreprenorii din Romania au primit 2.016 garanții de stat in valoare totala de 1,01 miliarde lei, obținand astfel imprumuturi bancare in valoare totala de 1,2 miliarde de lei, in prima luna de funcționare a programului de garantare la creditare IMM Invest și a subprogramului Agro IMM Invest pe anul…

- Un tren plin cu refugiati a ajuns in noaptea de joi spre vineri in Gara de Nord din Bucuresti. Sunt in jur de 1.600 de cetateni azeri si ucraineni care au reusit sa fuga din calea razboiului. Oamenii sunt cazati in apropiere de Capitala, iar azerii urmeaza sa plece spre tara lor in zilele urmatoare.…

- Bugetul sectorului 1 din Capitala nu a fost votat nici pana la aceasta data, iar primarul Clotilde Armand și consilierii din opoziție continua lungul șir de scandaluri care a acaparat ședințele locale. Cetațenii din sectorul 1 al Capitalei se plang de serviciile de salubrizare slabe și de lipsa investițiilor,…

Peste 8.500 de persoane au fost vaccinate in ultima zi in Romania, dintre care doar 1.200 cu prima doza, a anunțat vineri CNCAV.