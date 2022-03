Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Petrom, pachet salarial uriaș. Directorul executiv, venituri de aproape 1,5 milioane de euro in 2021 Cea mai mare companie din Romania a publicat intr-un raport anual veniturile conducerii, in premiera pentru ultimii ani. CEO OMV Petrom (SNP) un salariu brut de baza de 414.000 de euro in…

- Cei șase caștigatori ai Cupei Pro-X, cel mai popular concurs de ski pentru copii, au primit un weekend gratuit la Pensiunea Poiana Rașnoavei. In luna februarie 2022, intreprinderea sociala „Restart Rosenau” s-a alaturat unui proiect ambițios implementat de Outdoor Sport – Ski School, intitulat Cupa…

- Isteria scumpirii carburanților a pornit de la MOL Beiuș, acolo unde in cursul zilei de miercuri a fost afișat prețul de 11 lei pentru un litru de benzina. Ministrul Energiei Virgil Popescu a afirmat, miercuri seara, ca “daca ar fi fost mai atenti” cei de la MOL, „acest lucru nu s-ar fi intamplat”.…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, afirma ca „Romania nu are nicio problema cu aprovizionarea cu carburanți in benzinarii”. „Am avut astazi intalniri de lucru cu reprezentanții Rompetrol și ai OMV Petrom și am primit asigurari ca exista stocuri suficiente de produse petroliere și vor asigura livrarile…

- Daca Rusia opreste maine robinetul de gaz, Romania poate rezista circa o luna de zile cu gazul din depozite si cu productia interna, scrie ZF. Dar rezista pentru ca marii consumatori, cum este Azomures, sunt opriti, centrala OMV Petrom de la Brazi este si ea oprita pentru revizie si pentru ca vremea…

- Situatia de acum din piata energiei din Romania este cauzata, pe langa contextul european, de lipsa investitiilor in capacitati noi de productie, dar si de faptul ca, desi avem resurse suplimentare de gaze, acestea stau blocate din cauza legislatiei, a afirmat Christina Verchere, CEO al OMV Petrom,…

- Anul trecut, in octombrie, Romania a adoptat un set de masuri, inclusiv o noua taxa pentru producatorii de energie electrica. Masura venea ca raspuns la prețurile ridicate actuale ale energiei electrice. Aceste masuri vor dauna in mod semnificativ viitorului energiei eoliene in Romania, afirma Giles…

- Proiect aprobat de guvern privind contingentul anual de lucratori straini Realizator: Laurentiu Vaduva - 100 de mii de cetateni straini din afara UE ar putea veni în acest an sa lucreze în România pentru a acoperi deficitul de forta de munca înregistrat în special în…