Ce salariu ajunge să aibă o casieră BCR în anul 2021 Daca cautați un job la BCR in 2021, trebuie sa știți ca salariile sunt tentate in funcție de postul pe care vreți sa il ocupați. Ce salariu ajunge sa aiba o casiera BCR in anul 2021? Ce salariu ajunge sa aiba o casiera BCR in anul 2021 Potrivit undelucram.ro, un ofițer de colectare de la BCR are in 2021 un salariu net de 1.600 de lei la care se mai adauga un bonus lunar de 1.500 de lei plus alți 300 de lei tichete de masa. Un partener relații clienți de la BCR pe de alta ajunge la un salariu mult mai mare decat un casier. Este vorba despre un salariu lunar net de 2.900 de lei plus un bonus anual… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

