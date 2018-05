Ce salarii sunt la Pepco Deoarece mulți se intreaba ce salarii sunt la Pepco, va prezentam in acest articol ce venituri obțin angajații Pepco. Potrivit foștilor și actualilor angajați de la Pepco, un lucrator comericial avea in ianuarie 2018 un salariu net de 1.100 – 1.200 de lei pe luna. Se ofera și bonusuri daca sunt atinse anumite ținte de vanzari. Posturile disponibile afișate pe site-ul companiei sunt urmatoarele: Sef/Sef adjunct de magazin - Targoviște, Dambovița

Casier - Satu Mare, Satu Mare

Casier - Cluj-Napoca, Cluj

Sef/Sef Adjunct de Magazin, Bailești,… Citeste articolul mai departe pe Antena3.ro…

Sursa articol: Antena3.ro

