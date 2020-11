Ce salarii sunt la Mega Image, lanțul de magazine cu peste 12.000 de angajați Mega Image, unul dintre cele mai mari lanțuri de supermarketuri și magazine de proximitate din Romania, are peste 12.000 de angajați la nivelul intregii țari, dar salariile oferite de aceștia nu sunt cele mai mari de pe piața. Comparativ cu alte lanțuri de supermarketuri, precum Lidl – care ofera 4.000 de lei brut salariul minim , sau Kaufland – 3.650 lei brut, la Mega Image, salariile pe care le primesc angajații sunt mai mici. Potrivit angajaților Mega Image care și-au declarat salariile pe site-ul undelucram.ro , un șef departament marfuri alimentare din București are un salariu net de 3000… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

