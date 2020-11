Lidl, unul dintre angajatorii de top din Romania, a marit anul acesta salariile și a ajuns ca salariul minim primit de un angajat sa fie de 4.000 de lei brut. Incepand cu 1 martie 2020, cel mai mic venit brut oferit de Lidl in Romania va avea o medie lunara de peste 4.000 lei brut, adica aproximativ 2.500 lei net, a anunțat compania. Lider in topul angajatorilor din retailul alimentar, Lidl le ofera angajaților beneficii precum o zi libera cu ocazia zilei de naștere, o zi suplimentara de concediu pentru cei care au o vechime mai mare de 5 ani in companie, precum și mai multe sporuri speciale.…