Stiri pe aceeasi tema

- Uber a ajuns in aceasta saptamana in Bacau și Buzau. Serviciul american de car-sharing iși extinde, așadar, serviciile in 15 orașe din Romania, fiind prezent (in afara de cele doua) in București, Oradea, Timișoara, Cluj, Brașov, Iași, Constanța, Craiova, Galați, Ploiești, Pitești, Sibiu și Braila. Pana…

- Bolt sarbatorește Ziua Naționala a Romaniei cu cea de-a 20-a lansare in țara, in Capitala Unirii: Alba Iulia Bolt sarbatorește Ziua Naționala a Romaniei cu cea de-a 20-a lansare in țara, in Capitala Unirii: Alba Iulia Bolt, cea mai mare platforma europeana de mobilitate, lanseaza serviciul de ride-hailing…

- Endava, compania britanica de software prezenta pe piața locala cu 7 centre de livrare in Brașov, București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Targu-Mureș și Pitești, anunța extinderea business-ului in alte trei locații din Romania: Craiova, Sibiu și Suceava. In prezent, compania are peste 3.000 de angajați…

- În draftul programului de guvernare PSD - PNL textul este aproape identic pentru segmentul feroviar cu programul de guvernare prezentat în decembrie 2020 de fosta coaliție PNL - USR. Sunt multe fraze pompoase care vorbesc despre investiții în toata rețeaua, despre cumpararea de trenuri…

- Are 36 de ani și a fost premiat de Consiliul National al Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Romania (CNIPMMR) ca fiind “Cel mai dinamic antreprenor in 2021”. George Toda activeaza in industria locurilor de joaca de peste 10 ani și, de curand, in industria imobiliara. Cea de-a 29-a ediție a prestigioasei…

- Conform prognozei meteo emise de ANM, vor exista innorari temporale in cea de a doua parte a zilei de duminica, 7 noiembrie 2021. Afla de pe a1.ro cum va fi vremea in Romania și ce temperaturi se vor inregistra in București, Pitești, Cluj, Brașov, Arad, Timișoara, Oradea, Sibiu, Bacau, Galați, Craiova,…

- “Cu doar cateva zile inainte de Black Friday, pe 28 octombrie, Lensa deschide cel de-al 14-lea showroom, in Arad. Showroomul, cu o suprafata de 105 metri patrati, are doua cabinete pentru consultatii de vedere gratuite si sute de produse ale brandurilor Ray-Ban, Polarizen, Emporio Armani, Guess, Tommy…

- In ziua de 04 Octombrie 2021 la ora 01:27:58 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.8, la adancimea de 122km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 89km S de Bacau, 93km E de Brașov, 103km V de Galați, 108km…