Ce salarii se câştigă în universităţi? De la debutant la profesor plin: o analiză cu surprize! Problema salarizarii in invatamantul superior din Romania este una atat de complexa incat, in multe situatii, nici cadrele didactice nu inteleg toate elementele care compun fluturasul de salariu de la finalul lunii. „Ziarul de Iasi" a facut o incursiune in maruntaiele financiare ale universitatilor pentru a putea raspunde la intrebarea: cam cat castiga, in medie, asistentii, lectorii, conferentiarii si profesorii universitari. Diferentele, chiar si pe aceeasi treapta, sunt in unele cazuri uriase. Cat castiga un cadru universitar? Raspunsul este insa greu de oferit: doar la Universitatea „Alexandru… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

