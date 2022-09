Ce salarii primești în sistemul de pază și protecție. Cât câștigă un pompier Media salariala a unui angajat care lucreaza in sistemul de paza și protecție este de circa 3.320 de lei net, potrivit datelor furnizate de Salario , comparatorul de salarii al eJobs Romania. Trustul de presa Ringier, care publica ziarul Libertatea, deține și platforma eJobs. Salariile variaza in funcție de tipul jobului scos la bataie, de programul viitorului angajat și de experiența anterioara a acestuia: un agent de paza caștiga lunar, in medie, 2.200 de lei netun dispecer primește in medie 2.800 de leiun pompier are un caștig mediu de 4.000 de lei in mana Pot exista insa o serie de condiții… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

