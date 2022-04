Ce salarii poți lua dacă te angajezi în turism. Cât câștigă un recepționer, un ghid și un manager de hotel Odata cu venirea sezonului cald și cu eliminarea starii de alerta, sectorul turistic incepe sa iși revina la normal, iar restaurantele, cafenelele și hotelurile sa se umple din nou, așa cum erau inainte de pandemie. Salariile din turism variaza intre 2.200 de lei pe luna pentru un recepționer și 4.500 de lei pentru un manager de hotel, conform datelor Salario, comparatorul de salarii realizat de catre eJobs. Trustul de presa Ringier, care publica ziarul Libertatea, deține și platforma eJobs. Datele mai arata ca un agent de turism primește lunar 2.600 de lei net, un salvamar incaseaza in medie… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primavara este un moment propice pentru cei care planuiesc sa-și gaseasca un loc de munca sau sa-l schimbe pe cel actual, avand in vedere ca tot mai multe companii demareaza campanii de recrutare in aceasta perioada. Un florar incaseaza lunar 2.000 de lei net, un inginer silvic primește in mana 3.850…

- Un auditor caștiga in medie 3.700 de lei net pe luna, un asistent auditor incaseaza 2.700 de lei in același interval, in vreme ce un consultant fiscal primește 4.000 de lei, arata datele Salario, comparatorul de salarii realizat de eJobs. Trustul de presa Ringier, care deține ziarul Libertatea, este…

- Un angajat din domeniul transporturilor și distribuției caștiga in medie 3.400 de lei pe luna, insa lefurile variaza de la o medie de 2.400 de lei pentru un curier, 3.400 de lei pentru un dispecer și 4.500 de lei pentru un manager de parc auto, arata datele Salario, comparatorul de salarii realizat…

- Cei care au ieșit la pensie, dar vor in continuare sa iși rotunjeasca veniturile, fie prin joburi full-time, fie part-time, au mai multe opțiuni. Un agent de paza primește in medie 1.900 de lei net pe luna, un casier incaseaza 1.920 de lei, in vreme ce pentru un operator de call center leafa ajunge…

- Media salariala din imobiliare este de 3.800 de lei net pe luna, lefurile din sector variind de la 3.000 de lei pentru un consultant imobiliar la 3.217 lei pe luna pentru un evaluator și pana la 4.000 de lei net pentru un agent de achiziții, arata datele Salario, platforma de comparare a salariilor…

- Media salariala pentru cei care lucreaza in centrele de suport pentru relațiile cu clienții este de 2.750 de lei pe luna, insa veniturile variaza intre 2.300 de lei net pentru un operator de call-center, 3.770 de lei pentru un team lider și 4.000 de lei pentru un manager de cont, arata datele Salario,…

- Un specialist social media caștiga in medie 3.100 de lei net, un copywriter primește lunar 3.000 de lei in medie, in timp ce un jurnalist incaseaza in același interval 2.800 de lei, arata datele Salario, comparatorul de salarii realizat de catre eJobs. Trustul de presa Ringier, care publica ziarul Libertatea,…

- Un asistent in resurse umane incaseaza in medie 2.500 de lei pe luna, un recrutor ajunge la 3.500 de lei, iar un expert generalist in resurse umane incaseaza lunar 3.600 de lei, conform datelor furnizate de catre Salario, comparatorul de salarii dezvoltat de eJobs. Trustul Ringier, care publica ziarul…