Stiri pe aceeasi tema

- Blocul Național Sindical propune Guvernului Romaniei ca salariul minim sa creasca la 4.600 de lei brut pentru domeniul construcțiilor, iar in agricultura acesta sa creasca la 3.500 lei brut.BNS atrage atenția Guvernului ca, pentru creșterea celor doua salarii minime, construcții și agricultura, soluția…

- Ei sunt angajații ale caror salarii scad dupa aplicarea masurilor! Milioane de romani vor fi afectațiMasurile Guvernului vor lovi in anumite categorii de angajați. Milioane de salariați ar putea fi afectați. In primul rand, IT-știi care caștiga peste 10.000 de lei vor plati un impozit pe venit…

- Salariul minim pe economie in general, care va crește cu 10 procente, la 3.300 de lei, va fi reglementat printr-o hotarare de guvern, care va fi adoptata cat mai curand, a anunțat luni Mihai Constantin, purtatorul de cuvant al Guvernului. „Reglementarea salariului minim in construcții și in agricultura…

- Beneficiarii sprijinului de urgenta sunt producatorii agricoli, indiferent de forma de organizare, care au depus o cerere unica de plata in anul 2022, pentru o suprafata determinata de minimum 1 ha in cadrul ajutorului national tranzitoriu 1, pentru una sau mai multe dintre culturile de porumb, orz,…

- Angajații din mai multe Agentii Judetene de Plati si Inspectie Sociala au organizat, miercuri, un protest spontan fata de prevederile ordonantei care vizeaza reducerea cheltuielilor din sectorul bugetar. Salariații sunt nemultumiti de prevederile ordonantei care vizeaza reducerea cheltuielilor din sectorul…

- Agricultura, construcțiile, industria alimentara și IT-ul sunt domeniile care, din aceasta toamna, vor pierde facilitațile fiscale pe care le aveau pentru remunerarea angajaților. Printre aceste facilitați se numara și scutirea de la plata impozitului pe venit, reducerea CAS ori exceptarea de la plata…

- Guvernul intenționeaza sa elimine o parte dintre facilitațile fiscale, iar singurii care nu ar fi afectați de aceasta masura sunt angajații din IT. Premierul Marcel Ciolacu a explicat ca acesta este un jalon in PNRR și pentru aderarea Romaniei la OECD. In domenii precum construcții, agricultura sau…

- Guvernul Ciolacu ia in calcul eliminarea facilitaților fiscale pentru angajații din IT, construcții și agricultura in doua etape, la 1 septembrie 2023 și 1 ianuarie 2024, au declarat surse guvernamentale. Reamintim ca și angajații din anumite sectoare IT, fie ca lucreaza in mediul privat sau la stat,…