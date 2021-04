Ce salarii încasează polițiștii din România Salariile ofițerilor și subofițerilor din Ministerul de Interne sunt cuprinse intre 1.939 de lei și 10.120 de lei, la care se mai adauga diverse sporuri. Aceste caștiguri au fost stabilite la 1 ianuarie, conform OUG nr. 114/2018, prin care au fost adoptate masuri ce privesc drepturile banești ale personalului din instituțiile publice din sistemul de aparare, ordine publica și siguranța naționala pentru anul 2019. De atunci, aceste salarii au fost nemodificate. Ofițerii de poliție cu funcții de comanda caștiga intre 4.548 lei net și 10.120 lei net, iar cei fara funcții de comanda incaseaza intre… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ​Irina Alexe, Secretarul de stat in Ministerul de Interne a publicat vineri declarația sa de avere și de interese. Conform documentelor, aceasta primește o pensie de serviciu de peste 14 mii de lei, iar venitul ei anual din aceasta sursa este de 170.832 lei. Pensia colosala a Irinei Alexe, secretarul…

- Pensionata la 42 de ani, fosta polițista Irina Alexe are o pensie fabuloasa. Mai mult, la aceasta pensie, ea cumuleaza și salariul de secretar de stat in Ministerul de Interne.Fosta polițista a ajuns secretar de stat la propunerea USR-PLUS. Afla de AICI ce SUPER PENSIE are Irina Alexe, fosta polițista…

- Terasele „trebuie la ora 20.00 sa fie inchise deja și oamenii trebuie sa fie plecați acasa, deci, din start, programul de ora 20.00 sa fie acasa inseamna ca lucratorii din terasa sa ajunga acasa inainte”, a declarat Raed Arafat, sambata, in emisiunea „Sanatatea la control”, realizata de jurnalistul…

- Terasele „trebuie la ora 20.00 sa fie inchise deja și oamenii trebuie sa fie plecați acasa, deci, din start, programul de ora 20.00 sa fie acasa inseamna ca lucratorii din terasa sa ajunga acasa inainte”, a declarat Raed Arafat, sambata, in emisiunea „Sanatatea la control”, realizata de jurnalistul…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, dupa o intalnire cu ministrul Educatiei, ca trebuie investit in scoli pentru a fi pregatiti oricand pentru scoala online. Presedintele afirma ca se va mai ajunge si cu alte ocazii la invatamant online, motiv pentru care tebuie sa invatam din "lectiile pandemiei".…

- Cițu a spus ca a avut in vedere taierea salariilor de la CEC și EximBank in perioada in care era ministru al Finanțelor, dar a fost blocat de sistem. „Nu voi renunța”, a precizat premierul. Dactilografa PSD care a ajuns cel mai bine platit bugetar din Romania. Caștiga mai mult decat premierul Franței…

- Holdingul elvețian TransGourmet deține lanțul de magazine Selgros. Acesta se afla in Romania din anul 2001. In anul 2015 Selgros deținea un numar de 19 magazine aflate printre cele mai mari orașe ale țarii și numeroși angajați. Iata ce salarii au angajații de la Selgros. Salarii la Selgros: de la lucrator…

- Secretarul de stat din Ministerul de Interne, Raed Arafat, afirma ca in acest moment, desi exista un numar mare al celor care vor sa se vaccineze, cifra celor imunizati este ”inca mica”, dar ea va creste pe masura ce noi cantitati de vaccin vor ajunge in Romania. Seful DSU precizeaza ca nu toata…