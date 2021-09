Ce salarii au șoferii de autobuz STB în 2021? Nu este ușor sa fi șofer de STB in București, insa salariile nu sunt nici ele prea incurajatoare. Ce salarii au șoferii de autobuz STB in 2021?? Potrivit unui raport al Autoritații Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP), in 2021, un salariu al unui șofer sau al unui vatman STB este de 3.200 de lei, mult mai mic decat cel pe care il incaseaza conductorii de metrou. Ce salarii au șoferii de autobuz STB in 2021? Totodata, sursa citata mai arata ca angajatul poate ajunge sa primeasca 3.700 de lei daca lucreaza ore suplimentare sau in weekend. La aceste venit se mai adauga și bonusuri… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

