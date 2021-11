Ce salarii au angajații din reprezentanțele Adidas din România Adidas este un nume pe care oricine il cunoaște. Este o firma internaționala cu sediul in Germania care produce articole sportive de mai multe tipuri. Ce salarii au angajații din reprezentanțele Adidas din Romania? Potrivit informațiilor publicate pe site-ul undelucram.ro , in anul 2020, un angajat de la reprezentanțele Adidas Romania, din Iași, cu un program de lucru full-time, cu experiența in domeniu de mai puțin de 1 an pe funcția de Consultant vanzari, incasa un salariu net lunar de 1.500 de lei. Ce salarii au angajații din reprezentanțele Adidas din Romania La acesta se adaugau și tichete… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La garda Forestiera, angajații se plang de faptul ca personalul este unul redus. In schimb, salariile nu sunt deloc unele mic. Cați bani incaseaza lunar angajații la garda Forestiera? Potrivit site-ului undelucram.ro , angajați de la Garda Forestiera se arata mulumi de salarii, dar și de colectiv și…

- Retailerul german de moda Peek & Cloppenburg a inceput sa iși desfașoare activitatea prima oara in Berlin, Germania, in urma cu 120 de ani apoi a ajuns sa se extinda și in Romania cu numeroase magazine. Ce salarii au angajații de la Peek and Cloppenburg Romania? Peek & Cloppenburg A AJUNS pe piața din…

- Angajații de la Flanco ajung sa caștige salarii destul de bune in funcție de postul vizat. Ce salariu are un angajat la Flanco cu tot cu bonuri și sporturi? Potrivit site-ului undelucram.ro , angajații Flanco primesc urmatoarele salarii: Ce salariu are un angajat la Flanco cu tot cu bonuri și sporturi…

- Adidas este o firma multinaționala cu sediul in Germania, care produce articole sportive de mai multe tipuri, cum ar fi: imbracaminte, incalțaminte și accesorii pentru atletism, fotbal american, tenis, fitness, fotbal, baschet, mersul pe jos și altele. Compania are 8 intreprinderi in Germania și peste…

- Constantin Grigore va fi dirijorul orchestrei simfonice a Filarmonicii Pitești in noua stagiune! In noua stagiune a Filarmonicii Pitești, cea de a XV – a, Constantin Grigore va avea statutul de dirijor al orchestre simfonice. Primul concert va avea loc joi, 14 octombrie, cand, alaturi de orchestra noastra…

- In ziua de 10 Septembrie 2021 la ora 20:31:09 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, COVASNA un cutremur mediu cu magnitudinea M (EWS) 4.3, la adancimea de 169km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 53km E de Brasov, 79km N de Ploiesti, 114km SV de Bacau, 134km…

- Angajații de la APIA au salarii care pot depași lejer suma de 2.000 de euro in funcție de postul ocupat. Cat ia directorul sau ce bani incaseaza un consilier? Potrivit datelor oficiale prezentate de site-ul APIA , un directorul executiv de gradul II incaseaza un salariu lunar de 11716. La el se mai…

- Cutremur in Vrancea In ziua de 24 August 2021 la ora 12:04:28 ora locala a Romaniei s a produs in zona seismica Vrancea, Vrancea un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.8, la adancimea de 94km.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase: 83km E de Brasov, 93km NE de Ploiesti, 103km S de Bacau,…