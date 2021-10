Stiri pe aceeasi tema

- Cei care iși doresc o reconversie profesionala trebuie sa ia in calcul și veniturile. Ce salariu are o casiera care lucreaza la Kaufland in Romania? Lanțul de magazine Kaufland s-a deschis in Romania din anul 2005, iar de atunci este intr-o continua expansiune. Mii de romani s-au angajat in ultimii…

- Salarii impresionante la DSP București. Unele depașesc lejer suma de 2.500 de euro, pe cand altele nu trec nici macar de 1.000. Cați bani iau angajații cu tot cu bonusuri și sporturi? Salarii la DSP București. Cați bani iau angajații cu tot cu bonusuri și sporuri Conform datelor puse la dispoziție de…

- Salarii de Romania, costuri de Germania: Prețul energiei electrice atinge astazi un nou record ISTORIC Salarii de Romania, costuri de Germania: Prețul energiei electrice atinge astazi un nou record ISTORIC Prețul mediu al pieței spot de energie electrica de la București (piața pentru ziua urmatoare…

- Din funcția de consilier juridic pe care o ocupa la partidul pe care il conduce, Victor Ponta, președintele Pro Romania, caștiga in fiecare luna cateva mii de euro din banii publici primiți ca subvenție de formațiunea politica, potrivit unui document al Autoritații Electorale Permanente, consultat de…

- ANALIZA. Cele mai banoase job-uri ale saptamanii: product manager pentru o companie de jocuri din Polonia – 4.500 de euro si manager de ferma in Germania – 4.000 de euro. Creste numarul de locuri de munca in Educatia privata. Jobul poate fi facut 75% remote, iar cerintele sunt o experienta de minimum…

- Jobul poate fi facut 75% remote, iar cerintele sunt o experienta de minimum trei ani pe o pozitie asemanatoare, de preferat intr-o companie care dezvolta jocuri sau software, si cunostinte de limba engleza. Un alt job, tot din strainatate, este cel de manager de ferma zootehnica in Germania, pentru…

- Angajații de la APIA au salarii care pot depași lejer suma de 2.000 de euro in funcție de postul ocupat. Cat ia directorul sau ce bani incaseaza un consilier? Potrivit datelor oficiale prezentate de site-ul APIA , un directorul executiv de gradul II incaseaza un salariu lunar de 11716. La el se mai…

- Numarul moldovenilor care solicita azil in Germania a crescut neobisnuit de mult in ultima perioada. Conform datelor oficiale, doar in luna iulie au sosit la Berlin in total 60 de refugiați, dintre care 60% sunt concetațeni de-ai noștri, transmite publika.md. Angajații oficiului pentru…