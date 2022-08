Ce salarii au angajatele de la magazinele Sephora Ce salarii au angajatele de la magazinele Sephora in 2022. Magazinele Sephora sunt extrem de apreciate pentru gama larga de produse de infrumusețare, parfumuri, dar și make-up. Prețurile difera, insa multe dintre ele pot fi accesibil pentru proce tip de buzunar. Cu cat sunt insa platite angajatele de la magazinele Sephora in 2022? In funcție de post, salariile pornesc de la 1.500 de lei și pot ajunge chiar și la 3.700 de lei. Suma depinde de orașul in care se afla magazinul, dar și de experiența angajatului. Astfel, n Beauty advisor angajat full time la Sephora, cu o experiența in domeniu de mai… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

