Ce salariați din România beneficiază de scutirea de taxe și impozite Mai mulți salariați din Romania beneficiaza de scutirea de taxe și impozite. In acest moment, societatea civila și Guvernul Romaniei se afla in plina dezbatere cu privire la introducerea impozitului progresiv. Printre sectoarele care nu platesc taxe și impozite se numara cel agricol și industria alimentara, construcții, IT sau activitațile independente și contractele de activitate sportiva, potrivit click.ro, citat de b1tv.ro. Incepand de luna viitoare, angajații din sectorul agricol și al industriei alimentare nu vor mai plati impozit pe venit și nici contribuția la sanatate, insa vor ramane… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

