Stiri pe aceeasi tema

- Platforma RO Vaccinare a postat cateva informații despre capușe, inclusiv sfaturi pentru prevenirea la expunere și masuri. Capușele sunt paraziți externi. Se hranesc cu sangele corpului gazda (om sau diverse animale). In lume se cunosc sute de specii de capușe, iar in Romania au fost identificate 30.…

- Atenție! Zeci de persoane au ajuns la SJU Pitești, dupa ce au fost mușcate de capușe. Sezonul cald, cand oamenii incep sa iși desfașoare tot mai multe activitați in aer liber, aduce cu sine o serie de beneficii, printre care asimilarea de vitamine și minerale, dar și pericole, unul dintre acestea fiind…

- Capușele sunt paraziți externi. Se hranesc cu sangele corpului gazda (om sau diverse animale). In lume se cunosc sute de specii de capușe, dar in Romania au fost identificate 30. Trebuie spus, insa, ca doar cateva din acestea transmit boli oamenilor. In țara noastra specia cea mai frecventa este Ixodes…

- Capușele sunt paraziți externi. Se hranesc cu sangele corpului gazda (om sau diverse animale). In lume se cunosc sute de specii de capușe, dar in Romania au fost identificate 30. Insa doar cateva din acestea transmit boli oamenilor. In țara noastra specia cea mai frecventa este Ixodes Ricinus. Potrivit…

- Sfaturi practice in cazul mușcaturii de capușa. Cum se scot capușele la spital sau acasa Reprezentanții Spitalului ”Victor Babeș” din Timișoara au postat o serie de informații legate de ce trebuie sa facem pentru a ne feri de capușe, dar și o serie de sfaturi pentru situația in care ne intalnim cu ele.…

- Lecția de la Babeș : Sfaturi practice in caz de mușcatura de capușa. Capușele sunt paraziți externi. Se hranesc cu sangele corpului gazda (om sau diverse animale). In lume se cunosc sute de specii de capușe, dar in Romania au fost identificate 30.

- Capușele sunt paraziți externi. Se hranesc cu sangele corpului gazda (om sau diverse animale). In lume se cunosc sute de specii de capușe, dar in Romania au fost identificate 30. Trebuie spus, insa, ca doar cateva din acestea transmit boli oamenilor. In țara noastra specia cea mai frecvența este Ixodes…

- Alice Cavaleru, care e insarcinata cu al doilea copil, a povestit intr-o postare pe Instagram ca recent a ajuns la spital, la secția de chirurgie. A avut o capușa pe burta, iar medicii i-au indepartat-o. Acum are cateva temeri, ii e frica sa nu se confrunte cu boala Lyme. Soția lui Vladimir Draghia,…