Ce să faci când ai atacuri de panică Deja nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca atacurile de panica sunt intalnite tot mai des in ziua de astazi, dar mai ales, sunt cele care pot crea probleme grave de sanatate. Iata care sunt principalele cauze ale atacurilor de panica, dar mai ales, ce NU este indicat sa faca atunci cand treci prin aceasta situație. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane si-au pierdut viata in mai multe avalanse produse in acest weekend in Austria, a anuntat politia din landul Tirol, situat in vestul tarii, relateaza AFP. Un barbat in varsta de 37 de ani si o femeie de 38 de ani ''au declansat sambata dimineata o avalansa la 2.100 de metri altitudine'',…

- Dintre cei doua sute de mii de oameni traiesc din mila statului, nu toti sunt cu adevarat nevoiasi. Asta cred actualii guvernanti, care au dispus autoritatilor din teritoriu sa reevalueze dosarele asistatilor social. Astfel, cei care primesc bani de la stat dar sunt apti sa lucreze ar putea fi nevoiti…

- Locuitorii blocului G1 de pe strada Predeal au trait azi clipe de panica. Un incendiu a izbucnit intr-o garsoniera de la etajul al patrulea. Pompierii aradeni au intervenit și au reușit sa stinga focul. „Incendiu garsoniera in municipiul Arad, str. Predeal, bloc G1. Arde in interior, fara victime. Au…

- Panica in Baia Mare dupa ce un apartament a luat foc. O femeie a murit carbonizata ATP Motors ofera clientilor o promotie montaj anvelope de iarna AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Un incendiu puternic a izbucnit azi dimineata, in jurul orei 6:15, pe strada Vlad Tepes, numarul 2, ap.…

- Pompierii de la Gura Humorului au intervenit, marți, in jurul orei 12.40, la un incendiu izbucnit la o casa din satul Capu Codrului, comuna Paltinoasa. Proprietarul, un barbat de 62 de ani, nu era casa, iar cand a revenit și și-a vazut casa in flacari a suferit un atac de panica. Paramedicii SMURD ...

- Uniunea Europeana și Marea Britanie au decis sa continue negocierile privind acordul comercial post-Brexit, deși duminica ar fi trebuit sa fie ultima zi de discuții. Intre cele doua parți exista neințelegeri profunde, pe care Bruxelles-ul și Londra vor incerca sa le depașeasca pe ultima suta de metri,…

- 4 echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani intervin, la aceasta ora, cu 3 autospeciale de stingere cu apa și spuma și o ambulanța SMURD, in localitatea Faraoanele, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o gospodarie. Incendiul se manifesta pe o suprafața de aproximativ 350 mp, cuprinzand…

- Avand in vedere sanatatea națiunii in joc, s-a dezvaluit saptamana aceasta ca GCHQ a incorporat o echipa in Downing Street pentru a oferi lui Boris Johnson actualizari in timp real pentru a combate „amenințarea emergenta și in schimbare” reprezentata de Covid-19. Analiștii de informații vor examina…