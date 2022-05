Ce sacrificii face Valentina Pelinel pentru a avea o talie de manechin

Fostul manechin internațional, Valentina Pelinel, soția lui Cristi Borcea, are o talie de invidiat, in ciuda faptului ca a nacut trei copii. Valentina dezvaluie secretele pe care le aplica pentru a fi mereu in forma. Pe vremea cand era fotomodel internațional, Valentina Pelinel nici nu concepea sa aiba mai mult de 52 de kilograme la inalțimea ei de 1,80 metri. Acum, mama a trei copii, ea nu mai viseaza la vechea silueta, insa are grija sa nu fie nici prea departe. Obișnuita toata viața cu dieta și cu foarte mult sport, Valentinei i-a venit ușor sa-și reia antrenamentele dupa ce in cea de-a doua…