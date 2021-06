Stiri pe aceeasi tema

- Relația dintre Oana Lis (42 de ani) și fostul primar al Capitalei, Viorel Lis (77 de ani), nu a fost niciodata vazuta cu ochi buni de public. Lumea a considerat mereu ca Oana s-a maritat cu fostul edil pentru situația lui financiara, insa ceea ce se intampla acum in casa Lis dovedește contrariul. Din…

- Oana Lis a ingropat securea razboiului dintre ea și fratele sau mai mic. Cei doi s-au impacat iar acum au o relație cum nu se poate mai buna, mai ales ca și situația lui Viorel Lis este una delicata iar familia incearca din rasputeri sa ii fie alaturi Oanei cu tot ce se poate.

- Recent, Oana Lis a fost vazuta de fotoreporterii EVZ singura pe terasa unei cafenele din București. Fire joviala și cu zambetul pe buze indiferent de greutațile cu care s-a lovit in viața, de aceasta data soția lui Viorel Lis era schimbata, ingandurata și extrem de serioasa. Poate și pentru ca in ultimul…

- Milioane de persoane au urmarit interviul prințului Harry și al lui Meghan Markle acordat lui Oprah Winfrey pe 7 martie, unde au vorbit despre ieșirea lor din familia regala britanica in 2020. De asemenea, au aruncat o privire asupra vieții lor fara titlurile regale dar și avantajele de care se... The…

- Adrien Stephane Mureșan, fiul patronului fostei Banci Dacia Felix, Sever Mureșan, a facut praf 12 mașini in Brașov. Adrien Stephane Mureșan a lovit intenționat 12 mașini parcate, fiind baut, iar rezultatele pentru substantele psihoactive nu sunt deocamdata gata.Șoferul nu a putut fi testat cu etilotestul…

- Oana Lis trece prin cele mai dificile momente ale vieții sale. Vedeta este in doliu, dupa ce a primit vestea cutremuratoare ca tatal sau a murit. Chiar daca cei doi nu au avut, niciodata, o relație buna, parintele Oanei abuzandu-o și lovind-o in repetate randuri in copilarie, soția lui Viorel Lis face…

- Oana Lis este in doliu! Ttaal vedetei a incetat din viața astazi, acesta locuind in Spania. Familia face tot posibilul pentru a-i aduce trupul in țara și pentru a-l inmormanta cum se cuvine. Soția lui Viorel Lis este profund indurerata de pierderea parintelui și urmeaza sa ia legatura cu fratele ei.

- Singura persoana din familia Oanei Lis care a sprijinit-o și a ajutat-o mereu a fost bunica ei. La randul sau, soția lui Viorel Lis a incercat sa-i fie recunoscatoare cum poate mai bine celei mai importante femei din viața sa. Acum, din cauza pandemiei, cele doua nu s-au mai vazut de mult timp, dar…