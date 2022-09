Stiri pe aceeasi tema

- Crina Abrudan, in varsta de 44 de ani face orice pentru a avea un bronz perfect. Anul acesta a facut un gest, care i-a luat prin surprindere pe apropiați. Fosta prezentatoare TV a povestit experiența pe care a avut-o cu soțul ei, Gabi Popescu, in Dubai. „Anul asta, pentru ca am avut ocazia, am mers…

- Ministrul Educatiei a explicat motivele pentru care este necesara modificarea Legii Educatiei. Potrivit ministrului, atat elevii, cat si profesorii sunt nemultumiti de faptul ca nu au libertate in ceea ce priveste programa scolara, fiind astfel nevoie de un „traseu educational mai flexibil, mai bine…

- Riscurile geopolitice provocate de invazia Rusiei in Ucraina si incertitudinile legate de pandemie au adus inflatia la maxime istorice, obligand guvernele, inclusiv in economii mari ca SUA, Marea Britanie, Franta si Germania, sa ia masuri, potrivit news.ro.

- Marius Șumudica petrece timp prețios alaturi de familia lui. Antrenorul de fotbal este cat se poate de familist și a fost surprins in compania celor dragi in timp ce lua masa in oraș. Ei bine, paparazzi au surprins gestul rușinos facut de fiica antrenorului chiar la masa de pranz.

- Cred ca și salajeanul a facut o obsesie pentru suferința, moarte, chin. Ii place sa-l priveasca pe cel cazut in strada, il privește minute-n șir, se uita in ochii lui, uneori ii dau lacrimile și crede ca „Amin” va rezolva problema și va face sa nu se mai intample niciodata. Am fost martorul unei tamponari,…

- Știați ca Windows Server este unul dintre cele mai folosite sisteme de operare in Data Centers la nivel global? Windows Server este sistemul de operare pentru servere creat de Microsoft. In cadrul acestui curs vom discuta despre cea mai folosita ediție in momentul de fața, Windows Server 2019.

- „Vacanța in inima ta” este numele single-ului pe care Edward Sanda l-a pregatit vara aceasta, o poveste muzicala ce surprinde iubirea pura și sincera. „Cleopatra este cea care m-a inspirat foarte mult cand am scris textul și cred ca momentul lansarii se potrivește perfect cu aceasta perioada calda in…

- Lasati copiii sa incerce singuri, lasati-i sa se dea cu capul de perete, sa simta durerea, invatati-i sa se astepte la greseli si la lucruri imprevizibile si sa se adapteze, altfel nu vor ajunge adulti deplini si independenti, iar lumea rea si cruda prin natura ei ii va face nefericiti. Se spune pe…