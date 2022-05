Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Balan și Andreea Antonescu se cunosc inca de la o varsta frageda, iar dupa multe incercari acum sunt cele mai bune prietene. S-au certat dupa destramarea trupei Andre, iar acum s-au reunit dupa aproape doua decenii de la lansare. Au muncit inca de mici și nu au avut prea multe momente de relaxare…

- Succes pe toate planurile pentru nativii a trei zodii. Norocul va aparea in dragoste, la bani și in cariera. Trebuie sa fie pregatiți pentru o perioada infloritoare și sunt sfatuiți sa se bucure de moment, fara rețineri.

- Norocul ii urmarește pe nativii acestei zodii in luna mai. Daca este zodia ta, afla ca vei fi implinit in dragoste, cariera, dar și pe parte financiara in luna urmatoare. Dupa sarbatorile pascale, incepe o o etapa infloritoare pentru voi.

- Mirabela Dauer are 74 de ani și e una dintre cele mai cunoscute cantarețe din Romania. Are o cariera de zeci de ani pe scena, a susținut sute de concerte de-a lungul anilor, fiind pasionata și indragostita de ceea ce face. In copilarie, artista și-a dorit o cariera in sport, insa a trebuit sa abandoneze,…

- Așteptarea a luat sfarșit pentru cele mai norocoase zodii din horoscop. Șansa vieții lor le va aparea in cale chiar in martie, iar acești nativi vor avea parte de noroc in dragoste, bani, dar și de o cariera de succes.

- Viața Narcisei Baleanu avea sa fie marcata de un incident nefericit petrecut pe vremea cand avea numai 7 ani. Interpreta de muzica populara a venit pentru prima data insoțita de mama ei in platoul Acces Direct și a povestit intamplarea care i-a lasat o cicatrice pe fața.

- Norocul este la tot pasul pentru una dintre zodii in anul 2022. Deja ne aflam in cea de-a doua luna a anului, iar nativii unei zodii au primit deja primele semne ca acesta este anul in care le va merge bine pe toate planurile. Totuși, urmeaza sa aiba parte de surprize din ce in ce mai placute.

- Emma Raducanu, destainuire despre cariera ei. Jucatoarea britanica a avut un start de sezon dificil, fiind eliminata in turul 2 la Australian Open. Sportiva de 19 ani s-a luptat, insa, cu o batatura dureroasa la palma dreapta, lucru ce s-a rasfrant asupra evoluției sale. Numarul 13 WTA a petrecut cateva…