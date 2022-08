Stiri pe aceeasi tema

- O ciorba de pui buna este visul oricarui om care a terminat o tura grea la munca sau care are o zi in care nu se simte prea bine. Exista un ingredient care o face spectaculoasa, dar acesta trebuie sa fie de calitate. Cu siguranța cele mai bune gospodine știu deja acest truc. Nu trebuie […] The post…

- Este perioada in care gospodinele se pregatesc intens sa gateasca cele mai delicioase preparate pentru pentru iarna. Va prezentam astazi rețeta de zacusca manastireasca. Ingredientul secret al calugarilor pentru un preparat gustos a fost dezvaluit. Iata care sunt pașii pe care trebuie sa-i urmați!

- Rețeta de paste carbonara a lui Chef Florin Dumitrescu. Care este ingredientul secret care face diferența. Celebrul chef face niște paste delicioase, laudate și de alți chefi de renume, precum Catalin Scarlatescu, care a afirmat ca nicicand nu a mancat paste carbonara mai bune ca ale lui Florin Dumitrescu.…

- In pod, in serai, pe lejanca sau in casa mare, atmosfera din casa bunicilor este una inconfundabila, indeosebi daca ai și copilarit acolo. Iata ca, in aceasta vara, chiar daca n-am reușit sa ramin la bunica pentru jumatate de anotimp, precum faceam in vacanța de vara cind eram copil, am venit la ea…

- Maria Alexandra Tircavu a deschis in Galati o brutarie artizanala cu produse traditionale alaturi de tatal sau. Printre acestea se regasesc painea cu legume, painea cu malai, dar si cateva sortimente de prajituri, dupa retete proprii. Tanara este si sufletul a numeroase campanii caritabile.

- Tradiții culinare de Rusalii. Aceasta duminica este precedata de sambata Moșilor de vara. In aceasta zi, in biserici, se oficiaza slujbe de pomenire pentru mosii si stramosii familiei. Se fac parastase si se aduc sa se daruiasca strainilor vase de lut umplute cu alimente. Ele sunt impodobite cu flori…

- Din ingredientele de mai jos am obtinut circa 20 de clatite fine, fragede si pufoase, rumenite uniform si foarte aspectuoase. Va invit sa descoperiti cea mai buna reteta de clatite! Ingrediente: 6 oua 300 ml de lapte rece 300 ml de apa minerala carbogazoasa (folositi apa abia desfacuta si suplimentati…

- Sofia Vicoveanca arata nemaipomenit la varsta de 81 de ani! Solista de muzica populara este destul de activa, adora sa se plimb, dar și sa gateasca. Recent, artista a dorit sa le impartașeasca tuturor rețeta ei de borș, despre care a afirmat ca o știe de la bunica sa. Sofia Vicoveanca a dezvaluit ce…