Odata cu venirea lunii martie, primavara este la noi și este momentul ideal pentru a planta flori și plante cu care sa impodobim gradina, dar și pentru a avea la dispoziție multe produse gustoase de sezon cu care sa pregatim rețete delicioase. Sa aflam mai jos ce sa plantam in martie in gradina. Ce sa faci in gradina in martie Primul lucru de facut in gradina in luna martie este sa ai grija de solul pentru transplantare. La sfarsitul sezonului de iarna solul trebuie sa aiba consistenta potrivita pentru a fi lucrat. De fapt, dupa ploi, solul este de obicei moale și bogat in humus, prin urmare este…