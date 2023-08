Stiri pe aceeasi tema

- Vacanța de vara se incheie pentru elevi in mai puțin de 3 saptamani, odata cu inceperea noului an școlar pe data de 11 septembrie 2023. Calendarul pentru 2023-2024 a fost aprobat de Ministerul Educației inca din luna martie 2023, iar oganizarea anului școlar ramane precum anul trecut, in 5 module, desparțite…

- Continue reading La soare te poți uita, dar la ele ba! Natalia Mateuț și sora ei mai puțin cunoscuta, vacanța incendiara in Mykonos: Au atras toate privirile in costume de baie minuscule at Info real.

- Daca cel mic se afla sub tratament de lunga durata, trebuie sa ne asiguram ca din bagaj nu lipsește medicația potrivita, bine calculata pentru a fi suficienta pentru o perioada cu cel puțin 1-2 zile mai lunga decat durata concediului."O atenție deosebita ar trebui sa o acordam copiilor care trec frecvent,…

- In afara de asigurarea RCA- in absența careia nu doar ca riscați amenzi usturatoare pe teritoriul Romaniei, dar nici nu veți putea ieși legal din țara- o asigurare de calatorie precum și o polița CASCO fac diferența in situații dificile. Iata ce acopera și in ce condiții pot fi cumparate aceste trei…

- O carte buna este, pentru mulți oameni, un element esențial al unei vacanțe de succes, iar vestea buna este ca anul 2023 nu duce lipsa de noi apariții pentru cititorii romani. De la jurnale de calatorie la ficțiune și pana la istorie iata mai jos o lista de carți pentru acele zile relaxante pe plaja…

- Mulți dintre noi se pregatesc in aceasta perioada pentru concediul pe care l-au așteptat pe tot parcursul anului. Cei mai mulți romani aleg sa iși petreaca vacanța de vara, la fel ca pana acum, la mare, fie pe litoralul romanesc, fie in strainatate, alegand destinații exotice. Daca și tu ai de gand…

- Nora Baldovin (www.b1tv.ro) Angajații de la stat se pot bucura și in acest an de voucherele de vacanța oferite de Guvern, in valoare de 1.450 lei. Exista și categorii de persoane care nu folosesc aceste vouchere și aleg sa le vanda. Amenda pentru cedarea voucherelor de vacanța poate ajunge pana la 26.600…

- Daca te-ai intrebat vreodata care sunt cele mai potrivite orașe europene pe care sa le vizitezi impreuna cu cei mici, noi avem raspunsul! Iata care sunt cele mai bune trei recomandari ale noastre pentru vacanța in familie și ce ne place la fiecare.