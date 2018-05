Daca nu ai mai incercat sublima experiența a vizionarii unei capodopere cinematografice, in paralel cu emoțiile unui concert live la pian și orga, TIFF iți ofera asta! Scenata din filmul „Safety Last”. Comedia romantica muta regizata de Fred C. Newmeyer și Sam Taylor, Safety Last, a ramas in istoria cinematografiei pentru una dintre cele mai faimoase imagini ale epocii: un barbat agațat de limba unui ceas-turn, atarnand la inațime, deasupra orașului. Se spune ca insuși protagonistul filmului, actorul Harold Lloyd, a fost implicat in realizarea acestei cascadorii, in ciuda faptului ca-și pierduse…