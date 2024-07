Stiri pe aceeasi tema

- Orașul vibreaza, atmosfera este electrizanta, iar in Iulius Mall Cluj se simte deja vibe-ul de la Electric Castle. Primul pas spre festival incepe la Iulius Mall Cluj, unde este amplasat un Pre Swap Point, dar și stația de bus, de unde vei pleca direct spre Bonțida. Am pregatit și Electric Offers personalizate,…

- O luna de zile a mai ramas pana la deschiderea porților festivalului Electric Castle. Organizatorii au anunțat programul pe zile. Cap de afiș este Sean Paul, dar și alte nume cunoscute sunt anunțate la Bonțida: Massive Attack, Delia, Vița de Vie, Fara Zahar, Vama, Irina Rimes, Șuie Paparude, numeroși…

- DECIZIE… Lui Adrian Solomon, deputatul shaorma, ajuns președinte la PSD in locul lui Buzatu, care a ramas sa numere in arest la domiciliu portbagajul cu bani, simte cum ii fuge pamantul de sub picioare. Acesta a fost convocat rapid la Vaslui, de partid, taman cand era la o partida de pescuit la Carja,…

- Barbatul care l-a impușcat pe Robert Fico face noi declarații. Poetul Juraj Cintula spune ca nu a vrut sa-l omoare pe premierului slovac si ca isi regreta gestul, potrivit AFP, citeaza observatornews.ro .

- Orasul mare din Romania care i-a cucerit definitiv pe turiștii straini! A depasit multe orașe celebre din Europa și se afla in topul preferințelor. Turiștii il lauda constant! Orasul mare din Romania care a devenit preferatul turiștilor straini In ultimii an, Bucurestiul atrage sute de mii de turiști…

- Directorul general in cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), Paul Anghel, afirma ca la vopsirea oualor nu trebuie utilizata vopsea pentru alte destinatii, cum ar fi cea tipografica sau pentru textile, deoarece acestea pot prezenta un real pericol pentru sanatate. El a recomandat…

- Candidatul PSD pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Suceava, deputatul Gheorghe Șoldan, a declarat la o intalnire cu locuitorii din Poiana Stampei ca aceasta comuna este una dintre cele mai frumoase din județul Suceava. Gheorghe Șoldan a precizat ca Poiana Stampei este o ...

- Au aparut primele imagini oficiale cu cea de-a patra generație BMW X3. Pentru moment, noul model este ascuns sub camuflaj, insa lansarea oficiala va avea loc mai tarziu in acest an. Noul model va aduce un design revizuit, precum și alte modificari de natura tehnica. In imaginile oficiale putem observa…