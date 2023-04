Afla ce sa nu plantezi niciodata langa castraveți. Daca vrei sa te bucuri de o recolta bogata și de calitate, trebuie sa ții cont de cateva detalii importante ce au legatura nu doar cu modul in care ingrijești plantele. Ce sa nu plantezi niciodata langa castraveți Puși la murat, ingredient aproape nelipsit din salate sau […] The post Ce sa nu plantezi niciodata langa castraveți. Se va distruge toata recolta appeared first on Playtech Știri .