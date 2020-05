Ce să nu mănînci niciodată dacă vrei să te fereşti de balonări Balonarea afecteaza atit copiii cit și adulții și este o tulburare gastrointestinale extrem de des intilnita. In literatura de specialitate, balonarea se numește meteorism abdominal. Exista insa anumite reguli pe care daca le respecți vei diminua disconfortul produs de balonare. Principala cauza a apariției balonarii este mincatul in cantitați excesive și mai ales consumul de alimente greu digerab Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre principalele preocupari pentru perioada urmatoare este ca, in Romania, sa se gaseasca masti de protectie in magazine dupa data de 15 mai, la un pret in jurul a 2 lei, a declarat, marti, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu. "Principala preocupare a Ministerului…

- PrimariaCugir deruleaza in aceasta perioada lucrari de intreținere și reparații a strazilor din oraș. Una din arterelefinalizate, pana in acest moment, este strada Mihail Sadoveanu. Lucrarile au presupus asfaltarea delapodul peste Valea Viilor pana la intersecția cu strada Nicolae Balcescu, precum…

- Rusia a devenit principala sursa a cazurilor de infectare cu coronavirus, potrivit presei chineze. Majoritatea persoanelor infectate sunt cetațeni chinezi care au afaceri in Rusia. Citește și: PANDEMIE CORONAVIURUS: Peste 112.000 de morti in intreaga lume Noul spital construit in doar…

- Un studiu publicat in Jurnalul de Medicina Respiratorie și Ingrijire Critica atrage atenția ca unii pacienți pot raspandi coronavirusul chiar și dupa dispariția simptomelor. Lucrarea se bazeaza pe un numar limitat de cazuri, și cere ca subiectul sa fie studiat pe scara mai larga.Jumatate din participanții…

- "Principala masura care trebuia luata prin decretarea starii de urgenta era INCHIDEREA granițelor, cum au facut toate țarile vecine noua!! Suntem inca in stadiul in care principalul mod de transmitere a virusului este extracomunitar, adica din afara țarii! Este inadmisibil și total…

- Jucatoarea americana de tenis Sofia Kenin (locul 5 mondial, principala favorita) va fi adversara romancei Jaqueline Cristian (174 WTA) in optimile turneului WTA de la Lyon (Franta), dotat cu premii totale de 275.000 de dolari. Kenin a trecut miercuri in doua seturi, 6-4, 6-3, de rusoaica…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul doi mondial, s-a calificat fara probleme in finala turneului WTA de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 2.643.670 dolari, vineri, dupa ce a invins-o pe americanca Jennifer Brady cu 6-2, 6-0. Principala favorita (28 ani) a obtinut…

- Timp de doua zile, la inceputul saptamanii, primarul Ion Lungu a facut un tur de forta pe la ministere, in Capitala, pentru a rezolva diverse probleme ale Sucevei. Principala realizare este semnarea unui act aditional la contractul de realizare a noii zone de agrement de pe malul raului Suceava, ...