Ce să nu lipsească de pe masa de sărbători - Cea mai bună rețetă pentru o piftie de cocoș limpede și gustoasă De pe masa de Sarbatori n-are cum sa lipseasca piftia. Iata o rețeta delicioasa de piftie de cocoș.Piftie de cocoș. Ingrediente1 cocoș; 4 morcovi, 2 cepe, 1 radacina patrunjel, 2 foi de dafin, piper boabe, sare,1 capațana usturoi și 4 oua fierte, frunze de patrunjel pentru decorPiftie de cocoș. Mod de preparareSe spala carnea, se tranșeaza și se pune la fiert in apa multa (carnea de cocoș se fierbe mai mult!).Se ia din spuma de mai multe ori, apoi se pune 1 lingura de sare, 2 cepe intregi și se lasa sa fiarba.Spre sfarșit se pun leguminoasele și condimentele.Daca e gata fiarta carnea, se strecoara… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

