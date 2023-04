Stiri pe aceeasi tema

- Sambata Mare este ultima zi a postului Paștelui, fiind declarata zi de odihna. Sambata Mare este, de asemenea, ziua in care se praznuiește ingroparea trupeasca a Mantuitorului Iisus Hristos, precum și pogorarea Lui in iad, salvand neamul omenesc și scoțandu-l din stricaciune. In aceasta zi sfanta, dimineața,…

- Astazi este Sambata Mare, ultima zi din Saptamana Patimilor, ziua in care praznuim ingroparea Mantuitorului și pogorarea Sa la iad, prin care neamul nostru fiind chemat din stricaciune a fost mutat spre viața veșnica. Sambata Mare este zi de adanca tacere, acum Hristos coboara in adancul iadului ale…

- Aceasta este ziua in care credincioșii fac ultimele pregatiri de Paște. Afla din randurile de mai jos ce tradiții și obiceiuri se respecta in Sambata Mare, dar și ce e interzis, cu desavarșire, sa facem in aceasta zi!

- In timp ce creștinii catolici celebreaza azi prima zi de Paști, credincioșii ortodocși praznuiesc astazi duminica de Florii. Este sarbatoarea care ne amintește intrarea triumfala a lui Iisus Hristos in Ierusalim… Duminica de Florii este și ultima zi in care, pe vremuri, se mai purtau martisoare. Ele…