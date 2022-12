Stiri pe aceeasi tema

- Creștinii ortodocși il sarbatoresc in fiecare an, pe 6 decembrie, pe Sfantul Nicolae, ocrotitorul copiilor, dar și a familiei. Iata ce rugaciune este bine sa rostești in aceasta zi și ce nu este bine sa faci!

- Sfantul Nicolae, unul dintre cei mai populari sfinți din calendar, este praznuit pe 6 decembrie. Sfantul Ierarh Nicolae s-a nascut in ținutul Lichiei, intr-o familie cu credința in Dumnezeu. El avea un unchi episcop care i-a sfatuit pe parinții sai sa iși indrepte fiul catre slujirea Bisericii. Nicolae…

- Sfantul Nicolae, sarbatorit pe 6 decembrie, supranumit "Facatorul de minuni" si ocrotitorul celor sarmani, este una dintre cele mai populare figuri ale crestinatatii, numele lui fiind legat de darnicie si compasiune, dar si de cadourile ori "nuielusele" pe care le pune in ghetutele copiilor.…

- Pe 6 decembrie, an de an, creștinii il praznuiesc pe Sfantul Nicolae, unul dintre cei mai populari sfinți din calendarul creștin. Despre Moș Nicolae, așa cum este cunoscut in popor, se știe ca este ocrotitorul copiilor, mai ales al celor nevoiași. In aceasta zi de mare sarbatoare, creștinii respecta…

- Sfantul Apostol Andrei, ocrotitorul romanilor. Semnificații, tradiții și obiceiuri legate de sarbatoarea din 30 noiembrie In 30 noiembrie, se face pomenirea Sfantului Andrei, unul dintre cei 12 apostoli ai lui Iisus. Considerat „Ocrotitorul Romaniei” sau „Patronul spiritual al romanilor”, Sfantul Andrei…

- Sfantul Nicolae este unul dintre cei mai cunoscuți și importanți sfinți, el fiind ocrotitorul copiilor. In calendarul creștin, sarbatoarea este una marcata cu cruce roșie. Pe ce data pica și cum a aparut obiceiul de a oferi cadouri in aceasta zi sfanta.

- Moșii de toamna 2022: Cand pica Sambata Morților și care sunt principalele tradiții și obiceiuri Moșii de toamna 2022 este sarbatoarea cu ocazia careia creștinii ortodocși merg la biserica pentru a da de pomana pentru sufletele celor trecuți in neființa. Pe ce data pica Sambata Morților, care sunt principalele…

- 23 septembrie: Echinoctiul de toamna 2022 marcheaza inceputul toamnei din punct de vedere astronomic. Tradiții și obiceiuri 23 septembrie: Echinoctiul de toamna 2022 marcheaza inceputul toamnei din punct de vedere astronomic. Tradiții și obiceiuri In 2022, echinocțiul de toamna va avea loc pe 23 septembrie,…