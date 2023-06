Ce să nu faci de Rusalii. Tradiții și obiceiuri Ce sa nu faci de Rusalii. Tradiții și obiceiuri. Duminica, 4 iunie este prima zi de Rusalii. Aceasta sarbatoare este una extrem de importanta și dureaza pana luni, 5 iunie. Romanii au zile libere de la stat, iar cei care vor sa fie sanatoși și sa aiba noroc intreg anul trebuie sa respecte mai multe tradiții și obiceiuri. De Rusalii, oamenii merg la biserica cu crenguțe de tei și frunze de nuc spre a fi sfințite. Cu aceste ramuri sfințite se vor impodobi, mai apoi, casele și icoanele, deoarece acestea au puterea de a alunga spiritele rele. In unele zone, credincioșii duc la biserica, pe langa tei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana Luminata a inceput in urma cu cateva zile, imediat dupa ce creștinii ortodocși au praznuit Saptamana Mare, dar și Invierea Domnului. Aceasta saptamana este cea care urmeaza dupa ce sarbatoarea Paștelui. Cu toate acestea și ea are o importanța la fel de mare precum Saptamana dedicata Mantuitorului…

- Maine, 21 aprilie, este praznuit Izvorul Tamaduirii, sarbatoare care are loc in fiecare an in prima vineri de dupa Invierea Mantuitorului. Aceasta sarbatoare este cu cruce roșie și se sarbatorește IIsus Hristos cel Inviat, ca izvor al vindecarilor, iar mai apoi pe Maica Domnului.

- Aproape fiecare țara are obiceiuri și tradiții legate de ziua de Paște sau de prima zi de dupa aceasta Sarbatoare. De pilda jamaicanii sparg oua in Vinerea Mare in zori. Pun albușul intr-un pahar cu apa, iar dupa rasaritul soarelui caldura creeaza diverse forme in amestecul format. In aceste forme iți…

- Incepand cu Duminica Florilor si pana in sambata de dinainte de Paste, crestinii marcheaza Saptamana Patimilor, cunoscuta și ca Saptamana Mare. Perioada care preceda Paștele este incarcata de tradiții și obiceiuri pe care creștinii ortodocși le respecta cu sfințenie. Zilele care preced Invierea Domnului…

- Duminica Floriilor este cea mai importanta sarbatoare din timpul Postului Mare. Aceasta este cunoscuta și ca ziua intrarii Domnului in Ierusalim. Este o zi extrem de importanta pentru creștini dar și o zi plina de tradiții și superstiții.

- Tradiții și obiceiuri de Paște la catolici. Paștele catolic, cunoscut și sub numele de Duminica Invierii, este cea mai importanta sarbatoare creștina care celebreaza invierea lui Iisus Hristos din morți. Este un moment de mare bucurie și sarbatoare in Biserica Catolica și este celebrata in prima duminica…

- Crestinii catolici sarbatoresc duminica, 2 aprilie, Floriile catolice. Aceasta sarbatoare pica inainte cu o saptamana de Paste. Anul acesta Floriile catolice pica maine, pe 2 aprilie, si ca in fiecare an, bisericile catolice vor fi neincapatoare, celebrand aceasta importanta sarbatoare.Ramurile pe care…

- Semnificația Floriilor este strans legata de Intrarea Domnului in Ierusalim, moment in care a fost intampinat cu asini. Sarbatoarea mai este asociata unui nou inceput, asta pentru ca se spune ca de Florii poți atrage prosperitatea și liniștea in familie.