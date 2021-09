Ce să nu faci cînd afară este foarte frig Frigul nu ne imbolnaveste, nu ne face sa racim daca ne imbracam corespunzator. In plus, aerul curat este benefic pentru organism. In schimb, ne putem imbolnavi singuri daca nu respectam anumite lucruri. Cind afara este frig trebuie sa ne imbracam corespunzator. "Daca este iarna, este clar ca nu iesim afara in tricou. Nu trebuie insa nici sa ne infololim excesiv. Este recomandata o bluza de corp Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Modulul terestru de asistenta pentru stingerea incendiilor de padure care va acorda ajutor Greciei, aflata intr-o situatie critica sub efectul temperaturilor caniculare, a plecat vineri din tara, avand in componenta 112 pompieri, 23 de autospeciale, un centru de comanda si patru containere multirisc…

- Administratia de la Tiraspol a anuntat ca in regiunea transnistreana vor fi deschise 27 de sectii de votare pentru alegerile in Duma de Stat a Federatiei Ruse din 19 septembrie. Niciun alt stat nu a deschis vreodata sectii de votare in regiunea separatista a Republicii Moldova.

- Compania farmaceutica americana Moderna a anuntat marti ca productia de vaccinuri pentru Covid-19 a partenerilor sai din afara Statelor Unite inregistreaza intarzieri din cauza operatiunilor de testare in laboratoare care au avut loc in ultimele cateva zile, incetinind productia pe pietele respective,…

- ACCIDENT RUTIER pe DN 14B, in afara localitații Teiuș: Doua persoane ranite, in urma unei coliziuni intre doua autoturisme ACCIDENT RUITER pe DN 14B, in afara localitații Teiuș: Doua persoane ranite, in urma unei coliziuni intre doua autoturisme. Un accident rutier a avut loc joi, in jurul orei 14:30,…

- Sepsi Sf. Gheorghe a invins-o pe Academica Clinceni, scor 2-0, in prima etapa a noului sezon din Liga 1. Leo Grozavu (53 de ani) și-a felicitat elevii și este pregatit pentru debutul in UEFA Conference League. Cronica meciului Sepsi Sf. Gheorghe - Academica Clinceni „Baieții merita toate felicitarile.…

- Elena Gheorghe se iubește de 16 ani cu partenerul sau, Cornel Ene, iar de 9 ani și-a unit destinul cu alesul sau. Totuși, puțini știu ce se intampla, de fapt, intre ei. Elena Gheorghe, totul despre mariajul sau. Ce detalii a facut publice Cei doi sunt impreuna de foarte mult și timp și au ramas […]…

- Guvernul și-ar fi asumat, in secret, in fața Comisiei Europene, lichidarea CFR Marfa, o companie cu aproape 5.000 de angajați. Intr-o prima faza, in cadrul restructurarii din concordatul preventiv, actuala conducere a CFR Marfa va da afara 1.400 angajați. Pe de alta parte, ministrul Transporturilor…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, liderul PNL, sustine ca in favoarea motiunii de cenzura, care se va dezbate si vota marti in Parlament, nu va exista niciun vot in plus fata de cele ale parlamentarilor PSD si AUR. Orban considera ca si in cazul in care parlamentarii coalitiei de guvernare…