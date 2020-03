Ce să NU faci ca să ai noroc la bani. 11 lucruri de care trebuie să ţii cont Ca sa ai noroc la bani, se spune ca nu trebuie sa mananci dintr-o farfurie crapata sau sa bei dintr-un pahar spart. Acestea aduc ghinion. Cel mai bine este sa le arunci. In acest fel te vei asigura ca nu vei avea probleme cu banii. Iata de ce trebuie sa mai tii cont daca vrei sa ai noroc la bani: 1. Nu manca sau bea apa dintr-o farfurie stricata sau crapata daca nu vrei sa fii lipsit de succes, bunastare și prosperitate – Vesela sparta e ghinion și viața se poate fisura. Prin urmare, este mai bine sa arunci blidul, daca a aparut chiar o mica crapatura sau i-a sarit o margine. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

