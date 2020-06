Stiri pe aceeasi tema

- Rusaliile sau Pogorarea Sfantului Duh sunt sarbatorite de Biserica Ortodoxa Romana duminica, 7 iunie. De Rusalii, creștinii au parte de tradiții și obiceiuri in intreaga țara. Sarbatoarea Rusaliilor incheie ciclul pascal, cand se praznuiește minunea Pogorarii Duhului Sfant peste Apostolii Domnului.…

- Sarbatoarea Rusaliilor este una dintre cele mai vechi sarbatori crestine, impreuna cu cea a Pastilor, fiind praznuita inca din vremea sfintilor apostoli. Pana catre sfarsitul secolului al IV-lea si inceputul secolului al V-lea, Cincizecimea era o dubla sarbatoare: a Inaltarii Domnului si a Pogorarii…

- Ziarul Unirea 7 IUNIE – Pogorarea Sfantului Duh sau Cincizecimea. Tradiții și superstiții 7 IUNIE – Pogorarea Sfantului Duh sau Cincizecimea. Tradiții și superstiții Conform calendarului ortodox, duminica aceasta, 7 iunie, se celebreaza Rusaliile sau Pogorarea Sfantului Duh, sarbatoare care are loc…

- O data cu venirea verii, in ziua de duminica 7 iunie, la 10 zile dupa Inaltarea Domnului Iisus Hristos, respectiv la 50 de zile de la Invierea Sa, praznuim sarbatoarea Rusaliilor sau a Pogorarii Sfantului Duh, cunoscuta si sub denumirea de Cincizecime. Daca prin lucrarea Duhului Sfant, Dumnezeu Fiul…

- RUSALII 2020. Cine sunt Rusaliile Potrivit credintei populare, "Rusaliile" sunt spirite rele, numite si iele, scrie crestinortodox.ro. Se mai spune despre Rusalii ca sunt fiicele lui "Rusalim imparat", acesta fiind o personificare a cetatii Ierusalim. Ele stau pe pamant o luna, timp in care nu pot…

- Rusaliile 2020 sau Cincizecimea se sarbatoresc in calendarul ortodox, Duminica, 07 iunie 2020, și luni, 08 iunie 2020. Cunoscuta și ca Pogorarea Sfantului Duh, in Duminica Rusaliilor, dupa Sfanta Liturghie, are loc Vecernia Rusaliilor, cand se rostesc cele șapte rugaciuni speciale de cerere a harului…

- Rusaliile 2020 sau Cincizecimea se sarbatoresc in calendarul ortodox, Duminica, 07 iunie 2020, și luni, 08 iunie 2020. Cunoscuta și ca Pogorarea Sfantului Duh, in Duminica Rusaliilor, dupa Sfanta Liturghie, are loc Vecernia Rusaliilor, cand se rostesc cele șapte rugaciuni speciale de cerere a harului…

- Rusaliile 2020 reprezinta o sarbatoare creștina importanta, prilej cu care angajații au zile libere legale. Afla cand sunt Rusaliile 2020, atat ortodoxe, cat și greco-catolice și care sunt obiceiurile legate de aceste zile. Sarbatoarea de Rusalii este una dintre cele mai vechi sarbatori creștine, alaturi…