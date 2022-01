Ce să NU facem dacă ne ingheață parbrizul? Să aruncăm cu apă fierbinte pe el! Vremea rece i-a tentat pe mulți șoferi sa improvizeze in privința curațarii parbrizelor. Din pacate, nu toate inovațiile au fost un succes. Un sofer s-a gandit sa faca un experiment inedit, atunci cand a vazut gerul de afara. A fost curios ce se intampla daca arunca apa fierbinte pe parbrizul masinii. Ce a urmat a fost un regret amarnic, parbrizul mașinii fiind facut țandari, informeaza Realitatea. Meteorologii anunța in continuare zile friguroase, dar temperaturile vor scadea cel mai mult pe timpul nopții. The post Ce sa NU facem daca ne ingheața parbrizul? Sa aruncam cu apa fierbinte pe el!… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

