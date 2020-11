Ce să mănînci seara ca să slăbeşti 1,5 kilograme, pînă dimineaţa Lupta cu kilogramele in plus este destul de greu de dus, mai ales in cazul persoanelor care au un program destul de incarcat și au nevoie de un aport caloric destul de mare pentru a trece peste stresul de pe parcursul unei zile intregi. Fiecare persoana trebuie sa aiba minim 3 mese pe zi și maxim șase, scrie lyla.ro. Prima masa trebuie sa aiba loc la primele ore ale diminetii, cand puteti manca ab Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

