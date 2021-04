Ce să mănînci pentru a pierde în greutate Ce fel de alimente maninca, de obicei, oamenii atunci cind țin regim? Cu conținut redus de calorii! Deci, care produse conțin mai puține calorii? Maioneza sau uleiul de floarea-soarelui? Maioneza. Multi oameni cred ca maioneza este mult mai calorica decit uleiul de floarea soarelui. Si de aceea mininca salate cu ulei de floarea soarelui. De fapt, in 100 ml de ulei de floarea-soarelui se conț Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Vinetele sunt considerate legume, dar din punct de vedere botanic ele sunt, de fapt, fructe. Minunatele vinete au o textura unica, un gust deosebit și multe beneficii pentru sanatate. Vinetele sunt o sursa bogata de nutrienți, vitamine, minerale și antioxidanți și pot fi preparate in rețete de-a dreptul…

- Un clujean a gasit, intr-o halva de floarea soarelui, o bucata de metal ”foarte ascuțita, extrem de taioasa, de aproape 2 cm, care se gasea camuflata in interiorul produsului”. ”Am cumparat o halva de floarea soarelui cu aroma de vanilie, 30 de grame, de la un hipermarket situat la limita cartierelor…

- Romania are cea mai mare suprafața cultivata cu floarea-soarelui din Uniunea Europeana, conform Eurostat. In 2020, Romania deținea peste 1,2 milioane de hectare cultivate. Citește mai mult pe fermierulargesean.ro . The post fermierulargesean.ro: Romania are cea mai mare suprafața cultivata cu floarea-soarelui…

- Romania are cea mai mare suprafața cultivata cu floarea-soarelui din Uniunea Europeana, conform Eurostat. In 2020, Romania deținea peste 1,2 milioane de hectare cultivate. Citește mai mult pe fermierulargesean.ro . The post feermierulargesean.ro: Romania are cea mai mare suprafața cultivata cu floarea-soarelui…

- Romania ramane cel mai MARE producator de floarea-soarelui din UE. Peste 2 milioane de tone au fost recoltate in 2020 Anul trecut, recolta totala de floarea-soarelui s-a redus din cauza secetei cu 1,497 milioane de tone, respectiv 42%, fata de anul 2019 cand a depasit 3,569 milioane de tone. Romania…

- CHIȘINAU, 1 apr – Sputnik. Cu siguranța, 2021 poate fi numit anul scumpirilor. Asta pentru ca in patru luni au crescut prețurile la combustibil, medicamente și, mai nou, la uleiul de floarea soarelui, un produs extrem de utilizat. Astfel, un litru de ulei a ajuns sa coste 35 de lei la piața și aproape…

- Circa 6000 de metri cubi de seminte de floarea-soarelui au fost afectate in urma supraincalzirii rezervorului la o intreprindere de producere a uleiului din municipiul Cahul.Pompierii au intervenit joi seara, dupa ce au primit un apel privind riscul unui incendiu de proportii.

- Polițiștii de la Vatra Dornei au continuat cercetarile in cazul accidentului de la mijlocul lunii ianuarie in care au murit doi oameni, la ieșirea de pe Mestecaniș spre Vatra Dornei, unde un microbuz a derapat pe carosabilul cu aderența foarte scazuta și s-a lovit violent de parapet. Dupa accident ...