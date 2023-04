Ce să mănânci după un antrenament. Alimentele care te ajută să pui masă musculară Ai decis sa faci o schimbare importanta și sa ai un stil de viața cat mai sanatos? Este important sa ai un plan bine pus la punct și sa te antrenezi in mod regulat. Trebuie sa ai o masa care sa te ajute sa te refaci rapid și sa ai energie pe tot parcursul zilei. Iata ce alimente trebuie sa consumi și ce cantitați! Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

