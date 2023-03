Stiri pe aceeasi tema

- Institutul Național de Diabet și Boli Digestive din SUA, potrivit Medical News Today , recomanda persoanelor cu diabet sa includa fructele in dieta. Este necesar acest lucru deoarece consumul de fructe și legume poate ajuta la scaderea riscului de a dezvolta boli de inima și cancer. Fructele sunt,…

- Zaharul creeaza dependența, duce la oboseala, schimbari dese de dispoziție. Atunci cand ai mancat ceva dulce, ești vesel și fericit, insa, imediat ce ii trece efectul, starea de spirit ți se schimba și mai vrei dulce. In acest fel este stimulata producția de insulina care duce la stocarea depozitelor…

- Zaharul creeaza dependența, duce la oboseala, schimbari dese de dispoziție. Atunci cand ai mancat ceva dulce, ești vesel și fericit, insa, imediat ce ii trece efectul, starea de spirit ți se schimba și mai vrei dulce. In acest fel este stimulata producția de insulina care duce la stocarea depozitelor…

- Postul Paștelui incepe pe 27 februarie, iar in ultima saptamana, numita in Biserica Saptamana branzei sau Saptamana Alba, credincioșii vor consuma inclusiv in zilele de miercuri si vineri oua, lapte, branza si peste.

- Localurile „Mananci cat poți” sunt foarte populare in toata lumea. Problema este ca, de multe ori, clienții iși pun pe farfurie „cu lopata” și nu reușesc sa manance tot. Ca urmare, o cantitate mare de alimente ajunge la gunoi. In fiecare luna, restaurantul Fang arunca alimente in valoare de aproximativ…

- Majoritatea oamenilor adora sa aiba cel puțin doua gustari dulci de-a lungul zilei. Din pacate, mulți dintre ei nu știu care este momentul potrivit pentru a manca produse cu zahar. Mihaela Bilic vine cu sfaturi pentru toți romanii, dar mai ales pentru doamnele care poftesc des la dulce și vor sa nu…

- Romanii sunt gurmanzi, iar mai ales de Sarbatorile de iarna nu se mai gandesc la cantitați și combinațiile perfecte pentru organism. Majoritatea gospodinelor vor in timpul acesta sa le faca pe plac invitaților, așa ca pun pe masa orice poftesc ei. Din pacate, Mihaela Bilic vine cu avertizari pentru…

- Majoritatea oamenilor din lumea intreaga adora mancarea de tip fast-food. Aceasta se gasește la diverse localuri la indemana tuturor, dar și la un preț puțin mai piperat la restaurante in toata regula. Indiferent de locul unde consumi astfel de produse, afla ca nu trebuie sa mai combini cartofii prajiți…